Житель Одещини пропонував прикордоннику хабар за «зелений коридор» до Молдови

На Одещині чоловік намагався підкупити прикордонника, фото: ДПСУ

Житель Одеської області за хабар намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що 35-річний житель прикордоння організував канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови та вирішив долучити до свого «бізнесу» прикордонника Ізмаїльського загону. За дві тисячі доларів організатор планував домовитися з охоронцем кордону про сприяння в незаконному перетинанні кордону для себе та свого 34-річного «клієнта». Також він подбав про його та власну доставку до кордону. Чоловіків затримали.

Відносно організатора схеми відкрили кримінальні провадження про «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і заборона займати деякі керівні посади.

За спробу незаконного перетинання кордону на 34-річного українця склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Раніше на Одещині затримали трьох чоловіків, яких також підозрюють в організації схеми із переправлення військовозобовʼязаних за кордон.