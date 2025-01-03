Трьох чоловіків на Одещині підозрюють в організації втечі військовозобов'язаних за кордон

На Одещині затримали організаторів втечі чоловіків за кордоном, фото: ДПСУ

На Одещині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми із переправлення військовозобовʼязаних за кордон.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, клієнтів чоловіки шукали через соцмережі.

Вартість такої послуги становила від 6 до 9 тисяч доларів. Двоє жителів Дніпра погодилися заплатити 13 тисяч доларів за двох, щоб потрапити до Молдови.

Переходити мали в Подільському районі — чоловікам пообіцяли підвезти майже до самого кордону та дали поради щодо маскування.

Але до кордону вони не доїхали — всіх затримали правоохоронці.

На Одещині затримали організаторів втечі чоловіків за кордоном, фото: ДПСУ

Під час обшуків в автівках та будинках у них вилучили гроші, автомобілі, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують їх діяльність.

Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», що передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у прикордонній службі розповіли, що під час перевірки потяга до міста Хелм (Польща) один із пасажирів показав паспорт громадянки України, на ім’я Іванка та запевняв, що змінив стать.