Трьох чоловіків на Одещині підозрюють в організації втечі військовозобов'язаних за кордон
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- Марія Хаміцевич
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13:07, 03 січня, 2025
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На Одещині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми із переправлення військовозобовʼязаних за кордон.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, клієнтів чоловіки шукали через соцмережі.
Вартість такої послуги становила від 6 до 9 тисяч доларів. Двоє жителів Дніпра погодилися заплатити 13 тисяч доларів за двох, щоб потрапити до Молдови.
Переходити мали в Подільському районі — чоловікам пообіцяли підвезти майже до самого кордону та дали поради щодо маскування.
Але до кордону вони не доїхали — всіх затримали правоохоронці.
Під час обшуків в автівках та будинках у них вилучили гроші, автомобілі, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують їх діяльність.
Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», що передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше у прикордонній службі розповіли, що під час перевірки потяга до міста Хелм (Польща) один із пасажирів показав паспорт громадянки України, на ім’я Іванка та запевняв, що змінив стать.
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