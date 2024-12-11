На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який заявляв, що змінив стать

У прикордонній службі розповіли, що під час перевірки потяга до міста Хелм (Польща) один із пасажирів показав паспорт громадянки України, на ім’я Іванка та запевняв, що змінив стать.

Однак зовнішність пасажира надто нагадувала чоловічу, зазначають у Державній прикордонній службі.

За їх словами, щоб переконати прикордонників, що він справді жінка, мандрівник пред’явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі.

«Після додаткової перевірки пасажир потяга зрозумів, що пора зізнаватися: він, 25-річний чоловік, жодних операцій не робив і навіть не планував. Його мета — лише перетнути кордон», — йдеться в повідомленні.

Слід додати, що прикордонники повідомили про цей інцидент поліцію та склали адмінпротокол про спробу незаконного перетину державного кордону.

Раніше мешканець Черкаської області переодягнувся у жінку та з паспортом сестри намагався перетнути кордон з Румунією.

Нагадаємо, що дослідження показало розділені думки українців про ухиляння від служби в армії. Молодь менш соромиться цього, ніж люди похилого віку. Майже половина опитаних українців (46%) вважають, що ухилятися від служби в армії не соромно, 29% дотримуються протилежної думки.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.