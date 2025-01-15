У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Миколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, жовтень 2024 року. Фото: Суспільне

Після реформування медико - соціальної комісії у Миколаївській обласній клінічній лікарні експертними командами було проведено 298 експертиз.

Про це сьогодні, 15 січня повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

— Станом на 15 січня у нас проведено 298 експертиз, і саме по 294 з них вже прийняті експертні висновки. Тобто з цього приводу робота проводиться. Фактично всі справи, які було передано з медико-соціальної експертизи, але не пройшли огляд і були передані до лікувальних закладів, оцифровані. Ми повідомляємо наших пацієнтів стосовно розгляду та проведення експертизи, — повідомила Ірина Ткаченко.

Вона також зазначила, що під час реформи не було втрачено документів пацієнтів. Якщо документів не вистачає, пацієнта повідомляють про це і просять донести їх у медичний заклад.

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— Жодна людина не втратила своїх документів, і ніяких питань з цього приводу не виникає. Якщо є зауваження щодо документів, яких не вистачає у справі, пацієнту повідомляють, що є документи, які потрібно донести до лікарні, — додала Ірина Ткаченко.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.