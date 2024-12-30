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З 2025 року МСЕК ліквідують: Зеленський підписав закон про реформу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК. Фото: Офіс Президента УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року.

Це підтверджує картка законопроєкту №12178.

Натомість запрацюють експертні комісії. В уряді запевняють, що реформа покликана суттєво спростити процес отримання статусу інвалідності. А також обіцяють скорочення бюрократичних процедур, впровадження цифрових рішень і прозорість усіх етапів оцінювання.

Зазначається, що дані фіксуватимуться в електронній системі, що має унеможливити корупційні зловживання.

Нагадаємо, що з 1 січня в Миколаївській області для проведення експертиз із встановлення інвалідності створено 37 експертних команд, які працюватимуть на базі визначених лікарень.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

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