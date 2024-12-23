МСЕК ліквідували: список лікарень, куди звернутися з 1 січня в Миколаївській області

З 1 січня в Миколаївській області припиняють роботу медико-соціальні експертні комісії. Натомість для проведення експертиз із встановлення інвалідності створено 37 експертних команд, які працюватимуть на базі визначених лікарень.

Управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА оприлюднило перелік лікарень, де тепер проходитимуть такі експертизи.

«Особам, розгляд відомостей і документів яких за направленнями лікарсько-консультативних комісій для проведення медико-соціальної експертизи не завершений медико-соціальними експертними комісіями та призначений на дати після 1 січня 2025 року, необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я, до якого передані їх медико-соціальні справи, за інформацією про зміну місця розгляду», — говориться у повідомленні.

Список лікарень, де можна пройти експертизу по встановленню інвалідності. Фото: управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Список лікарень, де можна пройти експертизу по встановленню інвалідності. Фото: управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради підтримали приєднання Центру медико-соціальної експертизи до Миколаївської обласної клінічної лікарні.