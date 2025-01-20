«Ми в режимі пожежників», — у ДЖКГ Миколаєва пояснили, що сфокусовані на відбудові пошкоджених будинків, а не на масштабних проєктах

Директор ДЖКГ Миколаєва Дмитро Бездольний заявив, що головним завданням його департаменту зараз є відновлення житлового фонду після руйнувань, а не реалізація масштабних чи іміджевих проєктів.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті».

Посадовець зауважив, що ДЖКГ працює у режимі надзвичайників, аби вирішити нагальні проблеми миколаївців, що стосуються пошкодженого війною майна.

— Складність в тому, що ми в режимі пожежників. Ми намагаємось загасити найбільше полумʼя. Вся робота представлена на слайдах. Сказати, що якийсь будинок більш чи менш важливий буде складно. Масштабні проєкти є, але їх значення... Я не буду давати оцінку, що важливіше, щоб люди їздили по нормальній дорозі, чи може відновити їм вікна. Ми зайняті більше будинками, і виділяти серед них важко, — сказав Дмитро Бездольний.

Він також наголосив, що задача департаменту використати наявне фінансування для ремонту пошкоджених об’єктів і залучити додаткові ресурси на подальші проєкти.

— Наша зосередженість — це на отримані кошти зробити якомога більше ремонтів у будинках і знайти додаткове фінансування, щоб покрити інші. Поки у нас не буде виконання хоча б по зруйнованим чи пошкодженим будинкам, не кажу вже про планові, казати про піарні проєкти, щоб зірки повісили, ну таке собі, — додав посадовець.

Нагадаємо, департамент ЖКГ Миколаєва не може знайти спеціалістів, які б налагодити програмне забезпечення фонтана на Соборній, щоб він почав працювати.