В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

Саджанці сосен у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Відповідальність за загибель 100 сосен у парку «Перемоги» понесли декілька працівників комунального підприємства «Миколаївські парки», їх позбавили премії.

Про це сказав директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті».

— Відповідальність, яка була понесена, то це відповідальність суто внутрішніх робітників. Тобто директор, наскільки я знаю, кількох робітників-дендрологів свого часу депреміював. Відповідальність такого характеру є, про іншу мені невідомо, — сказав Дмитро Бездольний.

Як відомо, усі 100 саджанців молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» загинули.

Ці саджанці на території парку висадили у жовтні 2023 року. Саджанці на звернення депутатів міської та обласної рад місту передало державне підприємство «Ліси України».

Ще у квітні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула. Містяни припустили, що проблема у підсоленості ґрунту на території, де висадили саджанці. Однак на підприємстві «Миколаївські парки» запевнили, що це не вплинуло на рослини. Фахівці підприємства пояснили, що проблема була у соснах, які висаджувались з голим корінням, а тому не прижилися.

Водночас відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко раніше розповідала «МикВісті», що у міських умовах дуже важко виростити сосни.

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