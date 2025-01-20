Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

Мікрорайон «Північний». Фото: Агенція нерухомості oksagen.ua

Будівництво будинку та дитячого садочка в мікрорайоні Північний у Миколаєві, яке фінансуватиме Данія, все ще перебуває на стадії обговорення.

Про це стало відомо у пʼятницю, 17 січня під час брифінгу департаменту житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

Директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний розповів, що у найближчий тиждень планується зустріч із представниками данської сторони, під час якої вони сподіваються отримати більш детальну інформацію.

— Сподіваюсь, що в найближчі тижні ми зустрінемось з данською стороною і з місцевим відділенням та отримаємо якусь більш конкретну інформацію. Поки є таке розуміння, що вони зацікавлені в цьому, але конкретики, коли безпосередньо почнеться вже фізичний процес, ще немає, — сказав Дмитро Бездольний.

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Перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов зазначив, що місто виконало всі необхідні кроки для реалізації проєкту, зокрема забезпечило підготовку документації для садочка та визначило відповідальних за підведення комунікацій. Але точної інформації щодо термінів початку робіт немає.

— Те, що було необхідно зробити з нашого боку в рамках підписаних меморандумів і погоджень, все зроблено. Тобто виділення земельної ділянки, надання проєктної документації існуючої, у нас є проєктна документація по, як мінімум, садочку. Це розуміння того, що місто готове взяти на себе обов'язок щодо підведення мереж до точок підключення до цього будинку. Тобто вони зі свого боку будують будинок з мережами внутрішніми, але наша задача — підвести ці мережі до цього будинку, — зазначив він.

В департаменті ЖКГ додали, що очікують на підписання проєктної угоди з Данією.

— Остання зустріч онлайн з представниками цього фонду була у листопаді. Вже є погоджена редакція проєктної угоди, яка підписується вже не на рівні міської ради, а на рівні саме Департаменту житлово-комунального господарства, як визначеного замовника з боку міста. Наразі чекаємо, щоб ми вже буквально підписали цю проєктну угоду і рухалися далі, — розповів Ігор Набатов.

Будівництво дитячого садка у Північному

Нагадаємо, що у 2024 році в Миколаївській міській раді вперше за 7 років заявили про бажання побудувати дитсадок у Північному: «Ведемо діалог з Данією». Ідея будівництва цього дитячого садочку в мікрорайоні Північний виникла ще у 2013 році, однак відтоді усі виділені з бюджету Миколаєва на це кошти освоєні не були й роботи так і не розпочалися.

У 2017 році на проєктування дитсадку виділялись кошти з бюджету, роботи з будівництва планували завершити до 2019 року, однак будівництво так і не розпочалось. Новий дитсадок у Північному був одним з передвиборчих обіцянок мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у 2020 році, будівельні роботи анонсували на 2021 рік, але цього не відбулось.

За інформацією, яку раніше озвучував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, заклад мав бути розрахований на 270 місць і збудований за усіма інноваційними технологіями.

У травні 2017 року повідомлялося, що на будівництво дитячого садка на вулиці Променевій планується виділити 3 мільйони гривень, у тому числі для проектних робіт та експертизи. Тоді депутат міськради Олексій Лєпішев заявив, що якщо не розпочати будівництво зараз, то до зими будувати його вже буде пізно. Однак ні в 2017, ні в 2018 році дитячий садок так і не було збудовано.

Лише у серпні 2021-го у міській раді повідомили, що до 2024 року планують виконати 50% робіт з будівництва дитсадка, витративши протягом чотирьох років 53,3 мільйона гривень. Однак з початком великої війни ця ідея стала неактуальною й до її розгляду повернулися лише у 2023 році.

Влітку 2024 року депутати Миколаївської міської ради підтримали питання будівництва дитячого садка та багатоповерхового будинку у мікрорайоні Північний. Департамент ЖКГ може перейти до виготовлення проєктної документації. Профінансувати роботи та проєктну документацію готовий датський фонд.

Крім того, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що новий багатоповерховий будинок стане фондом соціального житла. Ці квартири зможуть винаймати соцпрацівники, вчителі та медики. Також у квартирах будуть жити працівники комунальних підприємств, заробітні плати яких не покривають оренду дороговартісного житла.