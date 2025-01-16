Херсонська лікарня екстреної допомоги отримала п’ять реанімобілів

Автомобілі обладнані всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги.Фото: Херсонська ОВА

У Херсонський обласний центр екстреної медичної допомоги передали п’ять реанімобілів, обладнаних всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, під час повномасштабного вторгнення на Херсонщині було пошкоджено понад 20 автомобілів швидкої допомоги. Через обстріли загинули водій та лікар центру, ще 39 співробітників отримали поранення.

Нові реанімобілі придбали за підтримки «Фонду Національного Добробуту Криму».

Передали нові автомобілі. Фото: Херсонська ОВА Загалом передали п'ять реанімобілів. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року на Херсонщині Борозенська, Дар’ївська та Тягинська громади, Херсонська обласна комунальна рятувально-аварійна служба (ХОКАРС) та НПП «Кам’янська Січ» отримали автомобілі з Литви.