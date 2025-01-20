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На Миколаївщині через суд намагаються повернути державі 9,2 га берегу річки, які віддали у приватну власність

Прокуратура намагається через суд повернути у державну власність землю біля річки. Ілюстративне фото: uncg.Прокуратура намагається через суд повернути у державну власність землю біля річки. Ілюстративне фото: uncg.

Прокуратура намагається через суд повернути у державну власність землю біля річки в межах території Новобузької міської ради.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що 9,2 гектара біля річки Балка Чабанка потрапили у приватну власність. Це територія прибережної захисної смуги.

«Установлено, що розпорядженнями Новобузької районної державної адміністрації 7 громадянам надано у власність земельні ділянки площею майже 40 гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що відповідно до рішення загальних зборів членів колективного сільськогосподарського підприємства, територія біля річки не підлягала паюванню.

Наразі Новобузьким районним судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Раніше повідомлялося, що керівництво Березанської громади через суд намагаються зобов’язати узаконити самосійну ділянку лісу.

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