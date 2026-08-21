 Миколаївського екссуддю заочно судитимуть за замовне вбивство мачухи 12 років тому: він продовжує переховуватись в Криму

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Головна Новини Правосуддя 12:40, 21 серпня, 2026

Миколаївського екссуддю заочно судитимуть за замовне вбивство мачухи 12 років тому: він продовжує переховуватись в Криму

Андрій Рудяк перебуває на території анексованого Криму. Фото з відкритих джерелАндрій Рудяк перебуває на території анексованого Криму. Фото з відкритих джерел

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього судді Центрального районного суду Миколаєва, якого обвинувачують в організації замовного вбивства своєї мачухи.

Про це 21 серпня повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Мова йде про справу 12-річної давності. Після смерті голови Заводського районного суду Олександра Рудяка, той залишив великий спадок своїй другій дружині Тетяні Рудяк. У 2014 році вона безвісти зникла.

Тіло жінки знайшли 9 серпня 2014 року. Її вбивство організували сини померлого судді – Андрій та Сергій Рудяки. Підозру також вручили ще трьом чоловікам, які були причетні до виконанні замовного вбивства – Володимиру Червонощоку, Віталію Примакову і Віталію Гнатенку.

Сергій Рудяк, один із організаторів вбивства. Фото: ПНСергій Рудяк, один із організаторів вбивства. Фото: ПН
Архівні кадри судових засідань. Фото: ПНАрхівні кадри судових засідань. Фото: ПН

Після того, як Сергій Рудяк заявляв, що має тяжку хворобу і може від неї померти у СІЗО, Жовтневий райсуд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Андрій Рудяк перебував у розшуку. В 2017 році російський Інтерпол затримав його на території анексованого Криму. Україна просила про екстрадицію, однак його відпустили, оскільки питань до Рудяка в російських органів не було.

За вбивство Тетяни Рудяк організатор обіцяв $6,5 тисячі за вбивство жінки. 30 липня 2014 року під приводом затримання за підозрою у шахрайстві жінку змусили сісти до автомобіля. Її вивезли до будинку в селі Радсад Миколаївського району, де, за даними слідства, спочатку катували, а потім задушили. Після цього зловмисники забрали особисті речі загиблої, а її тіло вивезли до Південного Бугу та затопили, намагаючись приховати сліди злочину.

Троє виконаців вбивства засуджені у 2021 році до позбавлення волі.

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Андрій Рудяк продовжує переховуватись на тимчасово окупованій території Криму. Матеріали щодо нього виділили в окреме кримінальне провадження.

Прокурори звернулися до суду щодо проведення спеціального досудового розслідування in absentia — заочно. Суд це клопотання задовольнив.

Нагадаємо, що у 2021 році за вбивство вдови голови Заводського райсуду Миколаєва Тетяни Рудяк виконавця цього злочину засудили до 14 років в'язниці. Однак за час судового слухання він відбув майже весь термін.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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