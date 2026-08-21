Миколаївського екссуддю заочно судитимуть за замовне вбивство мачухи 12 років тому: він продовжує переховуватись в Криму

Андрій Рудяк перебуває на території анексованого Криму. Фото з відкритих джерел

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього судді Центрального районного суду Миколаєва, якого обвинувачують в організації замовного вбивства своєї мачухи.

Про це 21 серпня повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Мова йде про справу 12-річної давності. Після смерті голови Заводського районного суду Олександра Рудяка, той залишив великий спадок своїй другій дружині Тетяні Рудяк. У 2014 році вона безвісти зникла.

Тіло жінки знайшли 9 серпня 2014 року. Її вбивство організували сини померлого судді – Андрій та Сергій Рудяки. Підозру також вручили ще трьом чоловікам, які були причетні до виконанні замовного вбивства – Володимиру Червонощоку, Віталію Примакову і Віталію Гнатенку.

Сергій Рудяк, один із організаторів вбивства. Фото: ПН Архівні кадри судових засідань. Фото: ПН

Після того, як Сергій Рудяк заявляв, що має тяжку хворобу і може від неї померти у СІЗО, Жовтневий райсуд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Андрій Рудяк перебував у розшуку. В 2017 році російський Інтерпол затримав його на території анексованого Криму. Україна просила про екстрадицію, однак його відпустили, оскільки питань до Рудяка в російських органів не було.

За вбивство Тетяни Рудяк організатор обіцяв $6,5 тисячі за вбивство жінки. 30 липня 2014 року під приводом затримання за підозрою у шахрайстві жінку змусили сісти до автомобіля. Її вивезли до будинку в селі Радсад Миколаївського району, де, за даними слідства, спочатку катували, а потім задушили. Після цього зловмисники забрали особисті речі загиблої, а її тіло вивезли до Південного Бугу та затопили, намагаючись приховати сліди злочину.

Троє виконаців вбивства засуджені у 2021 році до позбавлення волі.

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Андрій Рудяк продовжує переховуватись на тимчасово окупованій території Криму. Матеріали щодо нього виділили в окреме кримінальне провадження.

Прокурори звернулися до суду щодо проведення спеціального досудового розслідування in absentia — заочно. Суд це клопотання задовольнив.

Нагадаємо, що у 2021 році за вбивство вдови голови Заводського райсуду Миколаєва Тетяни Рудяк виконавця цього злочину засудили до 14 років в'язниці. Однак за час судового слухання він відбув майже весь термін.