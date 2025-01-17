Прокуратура вимагає від Березанської громади узаконити більше 40 га лісу. Фото: Ліси України

Керівництво Березанської громади через суд намагаються зобов’язати узаконити самосійну ділянку лісу.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що у громаді відмовляються задокументувати залісену земельну ділянку площею 42,5 гектара. Вказується, що це порушення інтересів держави у сфері охорони лісових ресурсів.

«Прокурори окружної прокуратури у судовому порядку комплексно захищають землі, які були заліснені природним шляхом та не надані для ведення лісового господарства. Така робота допоможе збільшити площі лісового фонду та зберегти українські ліси, які сьогодні також потерпають від війни», — додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині та Одещині за осінь 2024 року висадили понад 23 мільйонів саджанців дерев на площі майже 2,5 тисячі гектарів.