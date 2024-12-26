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На Миколаївщині та Одещині восени висадили 23 млн дерев в нових лісах

Висадка лісів. Фото: Південний лісовий офісВисадка лісів. Фото: Південний лісовий офіс

На Миколаївщині та Одещині за осінь висадили понад 23 мільйонів саджанців дерев на площі майже 2,5 тисячі гектарів.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

Зазначається, що  порівняно з цим роком, у минулі роки висадили значно менше дерев. Так, за весь 2023 рік на Миколаївщині та Одещині висадили 3420 гектарів нових лісів, у 2022 — лише 200 гектарів.

Також зазначається, що протягом осінньої кампанії 2024 року засіяли майже 8 гектарів плодокісточкових дерев, кущів.

Лісники додають, що на півдні культивують дуб звичайний та червоний, сосну кримську та звичайну, тополі.

«Принцип посадки виключає створення монокультур — змішані насадження стійкіші до зовнішнього впливу, шкідників, пожеж тощо», — додають там.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради припинила право на користування мисливськими угіддями площею 12 911,89 га, які перебували у віданні ДСГП «Ліси України» (філія «Баштанське лісове господарство»).

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