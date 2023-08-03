Обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють аби лякати місцевих.

Про це в інтерв’ю ONLINE.UA розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, окупанти обстрілюють Очаків лише тому, що дістають до нього з Кінбурнської коси, не маючи при тому якоїсь конкретної мети.

— Вони обстрілюють, тому що можуть. Тому що окупована Кінбурнська коса знаходиться на відстані 4 кілометри від Очакова. Вони туди дістають, тому і стріляють. Ніякої фізичної та військової мети там немає, — сказав Віталій Кім.

Очільник ОВА запевнив, що в Очакові наразі немає жодної військової цілі для окупантів.

— Тому вони стріляють просто тому, що можуть, просто покошмарити місто й у зведеннях писати, що знищили 10 хаймарсів на третьому поверсі житлового будинку, — пожартував губернатор.

До того ж Віталій Кім розповів, що першочерговою ціллю окупантів в Очакові була військова база НАТО, якої там немає. Однак, як зазначив начальник ОВА, вона в місті все ж планувалась.

— З морської бази НАТО, побудованої в Очакові, є лише земельна ділянка, де ми планували це зробити, і ескізний проект. Але там навіть ямки не вириті, — підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють місто щодня. Так, 2 серпня, російські окупанти тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.

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У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.