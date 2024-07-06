З 16:00 6 липня почнуть діяти оновлені графіки відключень світла на території Миколаївської області.
Таке рішення пов'язане з новими обсягами відключень, які довело «Укренерго», повідомили в «Миколаївобленерго».
Далі графіки відключень сьогодні виглядатимуть так:
Також треба розраховувати на деякий час на заживлення споживачів.
До цього повідомлялось, що на території Миколаївської 6 липня тимчасово послаблять графіки відключень світла.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
З 16:00 6 липня почнуть діяти оновлені графіки відключень світла на території Миколаївської області.
Таке рішення пов'язане з новими обсягами відключень, які довело «Укренерго», повідомили в «Миколаївобленерго».
Далі графіки відключень сьогодні виглядатимуть так:
Також треба розраховувати на деякий час на заживлення споживачів.
До цього повідомлялось, що на території Миколаївської 6 липня тимчасово послаблять графіки відключень світла.