Ілюстративне фото

З 16:00 6 липня почнуть діяти оновлені графіки відключень світла на території Миколаївської області.

Таке рішення пов'язане з новими обсягами відключень, які довело «Укренерго», повідомили в «Миколаївобленерго».

Далі графіки відключень сьогодні виглядатимуть так:

16:00-18:00 – 5 черга ;

; 18:00-20:00 – 2 черга ;

; 20:00-22:00 – 3 та 4 черги ;

; 22:00-23:00 – 5 та 6 черги ;

; 23:00-24:00 – 5 черга;

Також треба розраховувати на деякий час на заживлення споживачів.

До цього повідомлялось, що на території Миколаївської 6 липня тимчасово послаблять графіки відключень світла.