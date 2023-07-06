З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, до війни там проживало 15 тисяч людей, зараз – приблизно 7 тисяч.

— Очаків не менш суворий, ніж Миколаїв. Частина людей на ніч виїжджає до сусідньої громади – це приблизно 10 кілометрів – й зранку вже повертається на роботу. Я там був, вони працюють вдень та відновлюють місто, – сказав Віталій Кім.

Раніше «НикВести» показали, як зараз виглядає курортний Очаків, який щоденно обстрілюють російські окупанти.