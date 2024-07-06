Керівник НСЗУ Південного регіону Денис Чорний, фото з відкритих джерел

Національна служба здоров'я України не давала жодних рекомендацій з «оптимізації» центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві.

Про це у коментарі «НикВести» сказав керівник НСЗУ Південного регіону Денис Чорний.

За його словами, Національна служба здоров'я «не втручається в фінансово-господарську діяльність закладів охорони здоров'я на підставі укладених договорів».

— Ми лише сплачуємо закладам за надані медичні послуги. Відповідно до статутних зобов'язань, у закладів є власники у вигляді обласних або міських рад, а також органи управління у вигляді обласних військових адміністрацій або профільних управлінь, департаментів охорони здоров'я. У кожного з них свої функції. Відповідно, наша функція – це сплата за надані медичні послуги в рамках договору. Ми ніяк не впливаємо на інші моменти функціонування закладів, – сказав Денис Чорний.

Він також додав, що рішення щодо реорганізації миколаївських поліклінік має приймати виключно власник.

— Я ще раз, вкотре наголошую: ми не можемо ніяким чином щось рекомендувати закладам в плані їх організаційно-розпорядчої роботи. Тому що рішення про реорганізацію, об'єднання, оптимізацію і так далі приймає власник. Ми не є ані власниками, ані органами управління відповідних закладів. Ці заклади є комунальними некомерційними підприємствами. Відповідно, керівник закладу охорони здоров'я самостійно, ну, знову ж таки, в нього є органи управління і власник, тому рішення приймає він. Ми ніяким чином не впливаємо на формування мережі. Наголошую, що ми не диктуємо і не говоримо про якісь такі моменти, що стосуються реорганізації. Компетенція повністю лягає на власників, – пояснив Денис Чорний.

До цього керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай казала у коментарі «НикВести», що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

— Національна служба здоров'я та Міністерство охорони здоров'я звернули увагу на те, що кількість центрів в нас набагато більше, ніж в таких самих містах, як, наприклад, Вінниця та Запоріжжя. Управління охорони здоров'я повинно проводити аналіз. На підставі проведених перевірок, на підставі всіх даних, які розміщені в вільному доступі на дашбордах Національної служби здоров'я України, нам неодноразово задавалося питання виконуючим обов'язки південного регіону: чому у вас така велика кількість центрів? Тому що всі сьогодні розуміють, що адміністративно-господарчий персонал забирає десятку частину тих коштів, які могли йти на розвиток закладу, – сказала Ірина Шамрай.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.