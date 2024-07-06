На території Миколаївської 6 липня тимчасово послаблять графіки відключень світла.
Це відбудеться лише до 15:00, повідомили в «Миколаївобленерго».
Тож відключатимуть з 10:00 тільки 6 чергу, з 12:00 – тільки 2 чергу, з 14:00 до 15:00 – 3 чергу, а далі – за розкладом.
Оновлено 10:10. До 15:00 6 липня повністю скасували графіки відключень світла, повідомили в «Миколаївобленерго». Наразі триває заживлення споживачів.
До цього повідомлялося, що в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
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На території Миколаївської 6 липня тимчасово послаблять графіки відключень світла.
Це відбудеться лише до 15:00, повідомили в «Миколаївобленерго».
Тож відключатимуть з 10:00 тільки 6 чергу, з 12:00 – тільки 2 чергу, з 14:00 до 15:00 – 3 чергу, а далі – за розкладом.
Оновлено 10:10. До 15:00 6 липня повністю скасували графіки відключень світла, повідомили в «Миколаївобленерго». Наразі триває заживлення споживачів.
До цього повідомлялося, що в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.