Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Сьогодні вдень, 1 липня, російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню Очаків, що на Миколаївщині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Внаслідок обстрілу виникли пожежі 4 житлових будинків, 7 господарчих споруд, сухої трави й чагарників на території приватних домівок та рекреаційної зони загальною площею 3,5 гектара.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Розрізнені осередки гасили вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини. Залучалось 13 рятувальників, 3 одиниці техніки ДСНС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Що відбувається в Очакові?

Від початку повномасштнох віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник – Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.