100-річний житель Миколаївщини переміг на Чемпіонаті України з плавання / Фото опублікувала міськрада Вознесенська

100-річний Георгій Чижевський з Вознесенська, що на Миколаївщині, став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання серед членів руху «Мастерс» та встановив три рекорди світу на дистанції з брасу.

Турнір відбувся у місті Бровари на Київщині, повідомили у Вознесенській міській раді.

«Георгій Дмитрович 29 березня 1924 року народження. На Чемпіонаті продемонстрував найкращі результати у своїй категорії. Встановив три рекорди світу на дистанції 200 метрів брас! По ходу дистанції 50 метрів брас та 100 метрів брас. В категорії 100+», — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що у 2015 роцi у 92 роки плавець в категорiї «Мастерс» став чемпiоном Миколаївської областi в трьох видах плавання. Потiм здобув перемоги на Чемпiонатах України, мiжнародних змаганнях:

Чемпіон світу 2015 року та рекордсмен Європи на дистанції 200 метрів брас в категорії 90+.

Рекордсмен світу 2017 року в естафеті 4х100 метрів вільний стиль та 4х100 метрів.

Рекордсмен Європи в естафетах 4х50 метрів вільний стиль та 4х50 метрів комбінована.

Чемпiон світу 2017 року на дистанції 200 метрів брас в категорії «Мастерс» в Будапешті.

«На сьогодні у свої 100 років Георгій Дмитрович залишається активним учасником змагань, надихаючи молодих спортсменів своєю наполегливістю та життєвою енергією. Його внесок у розвиток спорту та популяризацію плавання серед людей похилого віку неоціненний. Він доводить, що вік — це лише цифра, і що ніколи не пізно досягати нових вершин», — зазнили у міськраді.

100-річний житель Миколаївщини переміг на Чемпіонаті України з плавання / Фото опублікувала міськрада Вознесенська 100-річний житель Миколаївщини переміг на Чемпіонаті України з плавання / Фото опублікувала міськрада Вознесенська 100-річний житель Миколаївщини переміг на Чемпіонаті України з плавання / Фото опублікувала міськрада Вознесенська

Нагадаємо, у Минулому році в Миколаївській міській раді розказали, що у Миколаєві мешкають 12 людей, яким виповнилось 100 і більше років. Найстарший, Петро Тимофійович Моторний, нещодавно зустрів 104 день народження. У такому поважному віці чоловік вирішив оформити закордонний паспорт, щоб поїхати до родичів.