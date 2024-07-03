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На закупівлю двох спеціалізованих дорожних машин комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 7,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про закупівлю двох одиниць дорожньої комбінованої машини зі змінним обладнанням на базі самоскида. Їх підрядник має поставити до 31 жовтня 2024 року.

Ця техніка призначена для вивезення сміття та опалого листя, йдеться у технічних вимогах тендерної документації. Водночас техніка потрібна для полива зелених насаджень та цілорічного утримання міських автодоріг з асфальтобетонним покриттям. Спецмашини мають бути новими, в стандартному заводському виконані, випуску не раніше 2024 року. А маса автомобіля, в разі повного завантаження, має бути від 12 тисяч до 14 тисяч кілограм.

Спецтехніка також потрібна для поливу зелених насаджень у місті, повідомили «НикВести» у комунальному підприємстві «Парки».

— У 2023 році підприємство розпочало планове озеленення міста. Було виконано декілька великих висадок дерев по всьому місту. Тоді ж з'явилося розуміння питання з водопостачанням – підприємство поливає зелені насадження спеціально підготовленою водою. В осінньо-весняний період плануємо продовжувати комплекс робіт з озеленення міста. Збільшення об’ємів висадки зелених насаджень потребує збільшення об`єму поливу цих насаджень. Також слід взяти до уваги зміни клімату, які вже впливають на наше місто – аномально жарка і посушлива погода, – сказали на підприємстві.

Водночас, додали там, ця техніка допоможе «прискорити вивезення сміття та гілля з вулиць міста».

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 9 липня.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Водночас на сьогодні для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. Миколаївців також закликали придбати саджанці дерев та долучитися до акції «Дерево — життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.

Ще у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

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