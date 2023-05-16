Обрізка платанів на Соборній. Ілюстраційне фото

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Це вже повторний тендер від КП. Попередній було скасовано. Зазначається, що після виходу нової постанови «про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг» неможливо було усунути виявлені порушення законодавства.

— Враховуючи, що закупівля була оголошена 27.03.2023р., пп.4 п. 12.1. розділу XII. «Порядок зміни умов договору» викладено у редакції яка втратила чинність з виходом постанови № 157 від 17 лютого 2023 р. Внесення змін до додатку №4 до Тендерної документації на кваліфікації неможливо, — повідомили на КП.

Аналогічний тендер було оприлюднено 15 травня. Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників. Аукціон стартує 24 травня.

Технічним завданням передбачається видання 2100 дерев, проведення омолоджуючої обрізки 200 дерев та викорчовування 840 пнів. Крім того, планується висадка 50 молодих кленів. Строк виконання робіт - 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що миколаївські комунальники прибирають сухі та аварійні дерева на Центральному проспекті задля безпеки пішоходів та водіїв.

Також повідомлялося, що миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків по вулиці Соборній.