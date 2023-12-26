Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Такі дані станом на грудень 2023 року надали в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

«Протягом 2018 року було проінвентаризовано 16 зелених зон, на яких визначено: дерев 4774 одиниці, кущів 910 одиниць», – йдеться у відповіді.

В Департаменті ЖКГ також повідомили, що «станом на дату відповіді, концепція розвитку зелених зон у Миколаєві не розроблена». Водночас, відповіли там, у комплексній екологічній програмі Миколаєва не закладено коштів на заходи з адаптації висаджених зелених насаджень у 2023-2027 роках.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Також відомо, що у Миколаєві до кінця 2023 року заплановано знесення 144 дерев, цьогоріч знесено вже 632 дерева, повідомили «Миколаївські парки» у відповідь на інформаційний запит «НикВести».