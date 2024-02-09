Обрізка платанів на Соборній у Миколаєві. Фото: Ольга Голубенко

Екологи просять міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві.

Про це йшлося на зібранні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, пишуть «НикВести».

Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

— Ми зібрали цю нараду щодо нагального питання обрізки дерев. Яка викликає дуже багато питань у суспільства та громадськості. З метою збереження та для здоров’я та комфорту створення сприятливих умов для населення ми надіслали протягом 2023 року листи до Миколаївської міської ради, до департаменту ЖКГ з проханням прийняти правила догляду за зеленими насадженнями у місті Миколаєві, — повідомила перша заступниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Яна Майборода.

Як зазначила керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко, в чинному законодавстві існує три способи обрізки дерев:

Формувальний, що передбачає формування крони. Санітарний, при якому обрізають сухі та гнилі гілки. Омолоджувальний, коли врізається частина крони дерева і залишається лише стовбур.

— У нашому місті найбільш поширений вигляд догляду саме омолоджувальний. Дуже часто ми спостерігаємо, що після такої обрізки через рік-два дерево гине і нам доводиться їх видаляти. На жаль існуючі загальні правила (на державному рівні, — прим.) допускаються таку обрізку. Тому ми вважаємо, щоб не допускати таких ситуацій, все ж таки потрібно прийняти правила догляду за зеленими насадженнями, які б унеможливили таке масове обрізання дерев до стовбура, щоб максимально зберегти дерева у місті, — розповідає Інна Кривко.

Екоінспекція не вперше проводить зібрання щодо розробки таких правил, однак жодного разу представники міської влади не відреагували на запрошення. У вересні 2023 року голова профільної екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських провела зібрання комісії, на якому обговорювалось питання створення таких правил.

— Але я не розумію, чому на цій комісії, на спільних зустрічах, не було представників міської ради, керівника профільної міської комісії, хоча офіційні запрошення були, — сказала вона.

Подібні програми правил поводження з зеленими насадженнями функціонують у Києві, Львові та Івано-Франківську. Алла Ряжських запропонувала оприлюднити на сайті Миколаївської міськради приклади програм інших міст та запропонувати мешканцям Миколаєва надати свої ідеї щодо такоє програми.

— Я пропоную міській владі перейти до дій і, нарешті, прислухатися до здорового глузду, до вимог закону, суспільства та розмістити проекти трьох міст на сайті міської ради, на сайті ДЕІ (Державна екологічна інспекція, — прим.). Хай люди до кінця наприклад лютого вносять свої пропозиції. А з 1 березня, наприклад, надати пану меру проект правил поводження з зеленим господарством міста Миколаєва, — сказала вона.

Нарада щодо розробки правил поводження з зеленими насадженнями у Миколаєві. Фото: «НикВести» Нарада щодо розробки правил поводження з зеленими насадженнями у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Окрім того Алла Ряжська зазначила, що для створення та реалізації такої програми у місті необхідно провести інвентаризацію зелених насаджень. Для цього вона пропонує задіяти студентів факультету екології Миколаївського національного аграрного університету.

— У нас є цілий аграрний університет, два факультети екології, невже так важко домовитися з ректоратом. Я розумію, що цим має займатися БТІ (Бюро технічної інвентаризації, — прим.), але зараз вони цим займатися не будуть, ніхто не дасть коштів, сьогодні гроші можуть виділятися лише грантові. Але і без цього усе можливо і потрібно робити, — зазначила голова профільної екологічної комісії Миколаївської облради.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.