Висадка дерев у Миколаєві у 2017 році. Архівне фото "НикВести".

Миколаївцям пропонують придбати саджанці дерев та долучитися до акцію «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Як зазначили у міськраді, акція спрямована на відновлення зелених зон, які «з урахуванням багатьох чинників зазнали чималих втрат». Кількість загиблих та знищених дерев по місту за останні роки не вказано.

Містянам пропонують придбати саджанці самостійно, або профінансувати їхнє придбання. Бажаючим долучитися необхідно заповнити онлайн форму. Про час та місце проведення учасникам акції повідомлять згодом.

«Що стосується саджанців, то, якщо у вас буде можливість, придбати їх можна особисто та направити для висадки на одній із ділянок, або ж профінансувати закупку саджанців дерев шляхом перерахування коштів для здійснення оптової закупівлі. Абсолютно не важливо, купите ви одне дерево чи десять — важливо, щоб ви долучилися до громадської ініціативи та зробили особистий внесок у майбутнє здорове екологічно сприятливе середовище», — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що у повідомленні не вказано породи дерев, які варто висаджувати. У статті «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» «НикВести» писали, що з урахуванням кліматичних змін для Миколаєва найбільш підходящими деревами є тополя, платан, клен, софора та шовковиця біла. Крім того, фахівці зазначали, що важливо звертати увагу на склад ґрунтів, де висаджують ті чи інші породи дерев.

Також нагадаємо, що у миколаївському парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосни, які посадили восени минулого року. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» поки не повідомляли причини загибелі саджанців. Миколаївці припускають, що дерева загинули через склад ґрунту, або неправильну посадку.

Висадка ялин у парку «Перемоги» у 2023 році. Фото: Миколаївська міська рада Стан ялинок у парку «Перемоги» навесні 2024 року. Фото: Facebook

Також читайте статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

Також нагадаємо, що у Миколаєві фіксують високий рівень формальдегіду. Для зниження рівня Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Забруднення повітря у Миколаєві станом на лютий.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що зменшення кількості дерев не впливає на рівень формальдегіду у повітрі Миколаєва.

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Обрізка дерев у Миколаєві

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Обрізка дерев у Миколаєві на вулиці Соборній

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».