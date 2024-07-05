Військовослужбовці 36-ї бригади морських піхотинців під час повернення із зони бойових дій, 2018 рік. Фото: «НикВести»

Правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Про це під час пресконференції заявила координаторка родин полонених МІПЛ Олена Бєлячкова.

За її словами, за останній час стає відомо про численні випадки смерті військових в полоні. МІПЛ вдалось підтвердити вже 22 випадки через жорстоке поводження з боку росіян, особливо відносно 36-ї бригади.

— Загалом у полоні перебуває близько 1300 військовослужбовців 36 бригади. Коли повертають тіла, серед них є ті, кого закатували до смерті. І значна частка з них — це морські піхотинці. 36 бригада і, зокрема, 501 батальйон, дуже рідко фігурують в обмінах. Більше того, так звані судові процеси, які Росія веде проти оборонців Маріуполя, ускладнюють обмін, оскільки після вироків полонених етапують для відбування незаконного покарання. Витягнути їх звідки дуже складно, — заявила Олена Бєлячкова.

Під час обговорення рідні полонених заявили про необхідність, аби при поданнях списків на обмін Україна враховувала тривалість перебування в полоні. Крім того, вони пропонують альтернативний варіант перебування в полоні — перевести їх в іншу країну, як колись було з командирами захисників «Азовсталі».

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Сімʼї полонених миколаївських морпіхів із нагадуванням про своїх рідних в утриманні Росії, фото: «НикВести»

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».