Атака по Миколаївщині 5 липня: РФ застосувала «Шахеди», «Ланцет» та FPV-дрони, архівне фото: «НикВести»

У ніч на 5 липня над Миколаївською областю було знищено силами протиповітряною обороною три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Крім того, вчора вранці о 09:51 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по акваторії Очаківської громади. Пізніше ними ж вдарили по Куцурубській громаді. Ніхто серед місцевих не постраждав.

О 16:20 ударним БпЛА типу «Ланцет» ворог вдарив по селу Лимани Галицинівської громади. Там пошкоджено приватний будинок, але серед жителів постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.

Що відбувається в Очакові?

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.