«Скло полетіло на ліжко, де я лежала»: мешканка Миколаєва розповіла про нічний обстріл «Шахедами»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Учора, 21 січня, Росія атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Лариса, мешканка одного з постраждалих будинків, розповіла нам про пережитий нічний обстріл міста.

Про це йдеться у репортажі кореспондентів «МикВісті».

«Я прокинулася з тривожним відчуттям, почула перший вибух «Шахеда», потім другий. А вже наступний вибух буквально відчувся на собі — «Шахед» влучив у квартиру в нашому дворі. Усе освітив яскравий спалах, а уламки скла полетіли прямо на ліжко, де я лежала. Ми почали панікувати й викликати служби. Вибратися з будинку не було можливості, поки не приїхали мої колеги й не вирвали склопакет, через який я змогла вилізти назовні», — розповіла жінка.

Фоторепортаж

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім «Шахедів», ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

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В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

У поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

Крім того, частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.