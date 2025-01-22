Частина жителів Миколаєва через російську атаку залишись без тепла, світла та газу

Наслідки удару по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

У ніч на 22 січня в Миколаєві через обстріл частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.

Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що внаслідок влучання боєприпасів та уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

«Від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання 21 житловий будинок», — йдеться у повідомленні.

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Також додали, що зараз у місті працюють всі комунальні служби по ліквідації наслідків обстрілів. Районними адміністраціями Заводського та Центрального районів проводиться робота по обстеженню місць обстрілів для з’ясування необхідних матеріалів та надання допомоги постраждалим.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.