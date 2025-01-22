Спортсменка Ладига, яка насмерть збила жінку у Миколаєві, мобілізувалась: адвокати просять зупинити розгляд апеляції

Миколаївський апеляційний суд вже третій місяць не може розпочати слухання по справі Ольги Ладиги. Фото: «МикВісті»

Миколаївська спортсменка Ольга Ладига, яка у 2020 році збила насмерть жінку, мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим її адвокати просять зупинити розгляд апеляційного провадження.

Про це стало відомо в ході засідання, 22 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Варто нагадати, що Апеляційний суд Миколаєва протягом трьох місяців так і не розпочав розгляд даної справи. На перші два судові засідання не зʼявлявся один із захисників Ладиги — Дмитро Курносенко. На наступному засіданні стало відомо, що вона лягла у лікарню з діагнозом хронічний пієлонефрит.

На початку сьогоднішнього засідання головуюча суддя Олена Фаріонова зазначила, що о 08:48 сторона захисту подала клопотання, з якого виявилось, що їх підзахисна Ольга Ладига стала військовослужбовицею, а за таким зʼявлятись на судові засідання немає змоги.

Копія довідки надана у розпорядження редакції «МикВісті»

— Моя підзахисна Ладига була призвана для проходження військової служби під час мобілізації у військовій частині, що підтверджується довідкою від 21 січня. У звʼязку із зазначеним, за неможливістю розгляду справи без участі Ладиги прошу зупинити розгляд справи до звільнення останньої, — зачитала клопотання адвоката Юрія Титаренка суддя Олена Фаріонова.

Захисники Ольги Ладиги: Юрій Титаренко та Дмитро Курносенко. Фото: «МикВісті»

Після цього Олена Фаріонова уточнила у адвоката, де наразі знаходиться Ольга Ладига. Однак у відповідь захисник зазначив, що не володіє точною інформацією про підсудну.

— Вона у військовій частині. Я не знаю, де саме, де ця військова частина також не знаю. Такі відомості мені не надаються. Призвана вона за мобілізацією, — сказав Юрій Титаренко.

Справу слухає колегія суддів: Олена Фаріонова, Тетяна Кушнірова, Наталя Шаманська. Потерпілий Максим Васильєв. Фото: «МикВісті»

Чоловік загиблої Максим Васильев поставив під сумнів надану суду довідку і зауважив, що призов Ладиги на службу слід перевірити.

— Звісно, я проти відкладення засідання. Тим більше, вона у Миколаєві, частина знаходиться в Миколаєві. Вона може бути присутня, — зазначив потерпілий.

Аналогічної позиції дотримався і прокурор Володимир Кузнєцов. Він звернув увагу, що Ладигу у січні неодноразово бачили у Миколаєві. Прокурор попросив суд не задовольняти дане клопотання і наголосив на необхідності звернутись до військової частини, аби отримати пояснення, чи зможе вона зʼявлятись на подальші судові засідання.

— Зарано приймати рішення і задовольняти дане клопотання щодо зупинення справи. Дійсно статтею 335 передбачено одна із підстав для зупинення провадження, а саме у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Якщо ми звернемося до порядку проведення призову громадян на військову службу, то тут зазначено, що на службу призиваються резервісти та військовозобовʼязані, які придатні до військової служби. Нам невідомо, ким була Ладига: резервістом чи військовозобовʼязаним, що ставить під сумнів те, як вона призивалась і чи призивалась взагалі. У нас немає наказу про її зарахування у штат військової частини, яка зазначена там, це 123 бригада тРО. Я пропоную відкласти на тиждень-два для перевірки всього і у військової частини, чи перешкоджає перебування на службі солдата Ольги Ладиги на знаходженні у залі суду, — сказав Володимир Кузнєцов.

Прокурор Володимир Кузнєцов. Фото: «МикВісті»

Крім того, прокурор нагадав суддям, що помʼякшувальною обставиною у вироку Заводського районного суду був той факт, що Ольга Ладига має на утриманні батька з інвалідністю. Дана підстава є можливістю для відстрочки від проходження військової служби.

— Мені цікаво, чому вона пішла на службу, враховуючи той факт, що у вироку Заводського районного суду помʼякшувальною обставиною було визначено наявність на утриманні батька-інваліда, який потребує постійного догляду, про що є довідка у матеріалах кримінального провадження. Ця є підставою для відстрочки призовників. Тому я вважаю, що це було зроблено умисно з метою затягування процесу, — додав прокурор.

У судовому засіданні оголошено перерву на кінець лютого.

Справа Ольги Ладиги

Реклама

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.

4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП. Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу.

Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.

У червні 2024 року суддя Заводського районного суду Вʼячеслав Кузьменко після більш ніж чотирьох років розгляду справи дав обвинуваченій Ользі Ладизі 2 роки умовно. Родина загиблої з рішенням не погодилась та подала апеляцію.