21% українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів, — опитування
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- Світлана Іванченко
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14:04, 22 січня, 2025
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21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.
Про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова
Водночас 70% респондентів не планують виїжджати за кордон на постійне місце проживання, а ще 9% поки не визначилися.
Опитування показало, що бажання виїхати найбільш характерне для молоді віком від 18 до 29 років — 33%. З віком цей показник зменшується, так, серед людей старше 60 років лише 9% хочуть залишити Україну.
Слід зазначити, що чоловіки частіше за жінок висловлювали готовність до переїзду: 25% проти 17%.
Найвищий відсоток бажаючих емігрувати серед мешканців східних областей 26,5%, тоді як у південних регіонах цей показник складає лише 12%.
Серед тих, хто планує покинути Україну, основними мотиваціями є:
- відсутність можливостей для розвитку — 30,5%;
- загроза життю через війну — 29%;
- недостатня соціальна підтримка з боку держави — 29%;
- бажання возз’єднатися з рідними — 26%;
- необхідність евакуювати залежних родичів — 23%;
- неможливість знайти відповідну роботу — 21%.
Як проводилося опитування
Дослідження здійснили Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центр Разумкова з 29 листопада до 14 грудня 2024 року. У ньому взяли участь 1518 респондентів з різних регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,6%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Раніше повідомлялось, що за кордоном перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.
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