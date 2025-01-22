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21% українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів, — опитування

Люди прощаються на вокзалі. Ілюстративне фото: Getty ImagesЛюди прощаються на вокзалі. Ілюстративне фото: Getty Images

21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.

Про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова 

Водночас 70% респондентів не планують виїжджати за кордон на постійне місце проживання, а ще 9% поки не визначилися.

Результати опитування спільного опитування фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру РазумковаРезультати опитування спільного опитування фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова

Опитування показало, що бажання виїхати найбільш характерне для молоді віком від 18 до 29 років — 33%. З віком цей показник зменшується, так, серед людей старше 60 років лише 9% хочуть залишити Україну.

Слід зазначити, що чоловіки частіше за жінок висловлювали готовність до переїзду: 25% проти 17%.

Найвищий відсоток бажаючих емігрувати серед мешканців східних областей 26,5%, тоді як у південних регіонах цей показник складає лише 12%. 

Серед тих, хто планує покинути Україну, основними мотиваціями є:

  • відсутність можливостей для розвитку — 30,5%;
  • загроза життю через війну — 29%;
  • недостатня соціальна підтримка з боку держави — 29%;
  • бажання возз’єднатися з рідними — 26%;
  • необхідність евакуювати залежних родичів — 23%;
  • неможливість знайти відповідну роботу — 21%.

Як проводилося опитування

Дослідження здійснили Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центр Разумкова з 29 листопада до 14 грудня 2024 року. У ньому взяли участь 1518 респондентів з різних регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,6%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Раніше повідомлялось, що за кордоном перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.

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