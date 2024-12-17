Майже 8 мільйонів українців залишаються за кордоном: більшість — у країнах ЄС

У Раді назвали кількість українців, які перебувають за кордоном, Фото: Getty Images

За кордоном нині перебувають 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона осіб проживають у країнах Європейського Союзу.

Як повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, такі дані наведено у звіті тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«За кордоном наразі знаходяться 7,7 мільйона українців. З них 5,3 мільйона — в ЄС. Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті ТСК з питань захисту прав ВПО», — написав він.

Нагадаємо, у Словаччині ухвалили поправки до імміграційних законів, які зменшують державну підтримку для українських біженців від 1 березня 2025 року. Зокрема, українці, які отримали статус біженця після 28 лютого 2025 року, зможуть перебувати в притулках лише 60 днів, замість нинішніх 120. Також допомога на проживання обмежуватиметься лише перші 60 днів, на відміну від 120 днів, які діяли з липня 2023 року.