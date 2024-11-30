Словаччина зменшить державну підтримку для біженців з України з 2025 року

Словаччина обмежить державну підтримку для українських біженців. Фото: Getty Images

У Словаччині ухвалили поправки до імміграційних законів, які зменшують державну підтримку для українських біженців від 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє видання Spectator.

Зокрема, українці, які отримали статус біженця після 28 лютого 2025 року, зможуть перебувати в притулках лише 60 днів, замість нинішніх 120. Також допомога на проживання обмежуватиметься лише перші 60 днів, на відміну від 120 днів, які діяли з липня 2023 року.

Поправки були ухвалені без попередніх консультацій з неурядовими організаціями, що допомагають біженцям. Однак зміни не стосуються вразливих категорій, таких як пенсіонери старше 65 років, діти до 5 років та одинокі опікуни цих дітей.

Нагадаємо, що Україна та Словаччина планують запустити потяг Київ — Братислава із продовженням до Відня.