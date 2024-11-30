Словаччина зменшить державну підтримку для біженців з України з 2025 року
-
- Аліна Квітко
-
•
-
11:00, 30 листопада, 2024
-
У Словаччині ухвалили поправки до імміграційних законів, які зменшують державну підтримку для українських біженців від 1 березня 2025 року.
Про це повідомляє видання Spectator.
Зокрема, українці, які отримали статус біженця після 28 лютого 2025 року, зможуть перебувати в притулках лише 60 днів, замість нинішніх 120. Також допомога на проживання обмежуватиметься лише перші 60 днів, на відміну від 120 днів, які діяли з липня 2023 року.
Поправки були ухвалені без попередніх консультацій з неурядовими організаціями, що допомагають біженцям. Однак зміни не стосуються вразливих категорій, таких як пенсіонери старше 65 років, діти до 5 років та одинокі опікуни цих дітей.
Нагадаємо, що Україна та Словаччина планують запустити потяг Київ — Братислава із продовженням до Відня.
Останні новини про: Українські біженці