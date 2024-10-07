Україна і Словаччина планують запустити потяг Київ — Братислава

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Україна та Словаччина планують запустити потяг Київ — Братислава із продовженням до Відня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами других міжурядових консультацій, пише Укрінформ.

«Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ — Братислава із продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп», — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, опрацьовується ще один проєкт — це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп — Чєрна-над-Тисою. Наразі, триває розвиток інфраструктури прикордонного залізничного пункту пропуску для збільшення його спроможностей.

Нагадаємо, Укрзалізниця створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом.

Також усі пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» відтепер матимуть доступ до інтернету через Wi-Fi.