В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів

Центр подології «Suda», який постраждав від російських дронів. Фото: «МикВісті»

У ніч на 22 січня російські дрони атакували Центральний район Миколаєва, спричинивши значні руйнування. Однією з постраждалих будівель став Центр подології «Suda».

Про це пишуть «МикВісті».

За словами власниці закладу Анастасії, внаслідок удару були сильно пошкоджені кабінети, зруйнована частина техніки, потріскалися стіни, а також зазнали пошкоджень стелі.

Попри збитки, власниця планує відремонтувати приміщення і якнайшвидше відновити роботу.

— Від вибуху сильно постраждали кабінети, частково зруйнована техніка, потріскалися стіни, пошкоджені стелі. Але ми будемо відновлюватись, щоб повернутись до роботи якомога швидше, – розповіла вона.

Власниця центру подології «Suda», в зруйнованому приіщенні студії. Фото: «МикВісті»

Зрунований кабінет Центру подології «Suda». Фото: «МикВісті»

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.

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Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

У поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

Крім того, частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.

Також у коментарі «МикВісті» миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки.