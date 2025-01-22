В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів
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- Аліна Квітко
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13:14, 22 січня, 2025
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У ніч на 22 січня російські дрони атакували Центральний район Миколаєва, спричинивши значні руйнування. Однією з постраждалих будівель став Центр подології «Suda».
Про це пишуть «МикВісті».
За словами власниці закладу Анастасії, внаслідок удару були сильно пошкоджені кабінети, зруйнована частина техніки, потріскалися стіни, а також зазнали пошкоджень стелі.
Попри збитки, власниця планує відремонтувати приміщення і якнайшвидше відновити роботу.
— Від вибуху сильно постраждали кабінети, частково зруйнована техніка, потріскалися стіни, пошкоджені стелі. Але ми будемо відновлюватись, щоб повернутись до роботи якомога швидше, – розповіла вона.
Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня
Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.
Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.
Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.
У поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.
Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.
Крім того, частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.
Також у коментарі «МикВісті» миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки.
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