Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, якого було обрано від партії «Опозиційна платформа – «За життя», архівне фото «НикВести»

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Про це він заявив у коментарі кореспондентці «НикВести».

Про те, що таку рекомендацію надало Міністерство охорони здоров'я днями редакції повідомили в міському управлінні охорони здоров'я. МОЗ треба спочатку вирішити внутрішні проблеми, а не створювати додаткові труднощі для місцевих громад, вважає Артем Ільюк, якого було обрано від партії «Опозиційна платформа — «За життя» (наразі діяльність цієї партії є забороненою, відповідно до рішення Восьмого апеляційного суду від 20 червня 2022 року, — прим.).

— Ми дуже уважно спостерігатимемо за процесом, розбираємось в ньому. Я вже вчора поспілкувався з деякими нашими депутатами (Олександр Медвєдєвим та Єлизаветою Тріщанович, – прим.), які працюють у робочій групі, щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Бачив, що також сказав міський голова Олександр Сєнкевич. Я розумію, що якщо ми не витрачаємо на це гроші (на фінансування зарплат – прим.ред.), і в бюджеті зараз ми тільки нестимо втрати, то в такій ситуації мені начхати на МОЗ і на те, що вони там хочуть від нас, хай у себе спочатку наведуть лад. Ми представляємо Миколаїв і тому, маємо з розумом підходити до цієї ситуації. Якщо постраждають наші люди і вони опиняться на вулицях, тому що комусь так хочеться в МОЗ, вибачте, але ми цього не допустимо просто. На даний час я не бачу ніяких передумов, аби підтримати це питання, – сказав Артем Ільюк.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега – депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше Ірина Шамрай повідомляла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.