США вийшла зі Всесвітньої організації охорони здоров'я

США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я/Фото ілюстративне: АР

США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таке рішення підписав президент Дональд Трамп у свій перший день повернення в Білий дім.

Про це пише CNN.

У тексті указу серед причин виходу США називається «неправильне управління організацією пандемією COVID-19, що виникла в Ухані, Китай, та іншими глобальними кризами в галузі охорони здоров'я, її нездатність прийняти терміново необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів ВООЗ».

В указі також ідеться, що ВООЗ «продовжує вимагати несправедливо обтяжливі виплати» від США. ВООЗ значною мірою залежить від фінансування зі США, і близько п'ятої частини її річного бюджету надходить із пожертвувань уряду США.

Це не вперше, коли Трамп намагається розірвати зв'язки з ВООЗ — попередню спробу він зробив 2020 року під час пандемії коронавірусу. Президент Джо Байден скасував рішення Трампа у свій перший день на посаді в січні 2021 року — а тепер Трамп фактично відновив його.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в аеропорту в столиці Ємену Сані під обстріл потрапив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою.