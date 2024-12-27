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Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

Тедрос Аданом Гебреїсус. Фото: Getty ImagesТедрос Аданом Гебреїсус. Фото: Getty Images

В аеропорту в столиці Ємену Сані під обстріл потрапив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою.

Про це в соцмережі «Х» повідомляє сам Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він зазначив, що обстріл почався в той момент, коли він з командою збиралися сісти на літак із Сани.

«Один із членів екіпажу нашого літака поранений. Повідомляють, що в аеропорту загинули дві людини. Диспетчерська вежа, зал очікування вильоту — лишень за кілька метрів від нас — і злітна смуга пошкоджені», — написав він.

Під час атаки Тедрос Аданом Гебреїсус не постраждав. Він і його колеги з ВООЗ та ООН перебувають у безпеці, але не зможуть покинути Ємен, поки не відновлять аеропорт.

Нагадаємо, що дослідження ВООЗ показало, що у Європі та Азії 25% дітей віком 7-9 років мають надмірну вагу, а 11% — ожиріння. В Україні ця проблема у 22% випадків.

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