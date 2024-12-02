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Дослідження ВООЗ показало, що надмірна вага є у 22% українських дітей

В Україні 22% дітей мають надмірну вагу, фото: childdevelop.com.uaВ Україні 22% дітей мають надмірну вагу, фото: childdevelop.com.ua

Дослідження ВООЗ показало, що у Європі та Азії 25% дітей віком 7-9 років мають надмірну вагу, а 11% — ожиріння. В Україні ця проблема у 22% випадків.

Про це свідчать результати дослідження Європейської ініціативи ВООЗ із нагляду за дитячим ожирінням (COSI), яке провели між 2021 та 2024 роками, пише «УП.Життя».

При цьому фахівці проаналізували інформацію про 470 тисяч дітей у 37 країнах Європейського регіону ВООЗ, зокрема України.

У ВООЗ зауважують, що надмірна вага та ожиріння є однією з основних причин інвалідності та смертності, оскільки ці стани пов’язані з багатьма неінфекційними захворюваннями, як-от серцево-судинними, діабетом і деякими типами раку.

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Останні оцінки організації демонструють, що надмірна вага та ожиріння спричиняють понад 1,2 мільйона смертей у регіоні щороку.

З часу проведення першого дослідження найвища поширеність надмірної ваги і ожиріння серед дітей була в країнах Південної Європи (Кіпру, Греції та Італії), а найменша — серед держав Центральної Азії (Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані).

У ВООЗ вважають, що останній аналіз поширеності надмірної ваги серед дітей показав «тривожні тенденції», оскільки в більшості країн не вдалося зменшити цей рівень. За даними організації, якщо подекуди зміни і відбулися, то переважно свідчили про збільшення рівня ожиріння.

Дослідження показало, що в Європейському регіоні ВООЗ 25% дітей віком від 7 до 9 років мають надмірну вагу, зокрема 11% — ожиріння. При цьому серед хлопчиків цей стан більш поширений.

Найбільші показники поширеності надмірної ваги та ожиріння виявили в таких країнах:

  • Кіпр — 42% дітей;
  • Італія — 37%;
  • Греція — 37%;
  • Хорватія — 36%;
  • Мальта — 35%;
  • Іспанія — 34%.

Найрідше в період проведення дослідження ці стани траплялися в:

  • Узбекистані — 9%;
  • Киргизстані — 13%;
  • Ізраїлі — 18%;
  • Казахстані — 19%.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

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