  • середа

    21 травня, 2025

  • 21.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ВООЗ ухвалила глобальну угоду про обмін зразками вірусів та ліками у разі пандемії

Всесвітня асамблея охорони здоров'я. Фото: Facebook/ UNВсесвітня асамблея охорони здоров'я. Фото: Facebook/ UN

Всесвітня асамблея охорони здоров'я ухвалили історичну угоду щодо підвищення готовності до пандемій.

Як йдеться у повідомленні на сайті організації, договір передбачає, що країни мають обмінюватися зразками вірусів, отримувати тести, ліки та необхідні вакцини. До 20% такої продукції передадуть ВООЗ, яка забезпечуватиме доступ до неї бідніших країн у випадку наступної пандемії.

Цей документ, як повідомляється, став важливим кроком на шляху до зміцнення глобальної співпраці для захисту життів і запобігання руйнівним наслідкам можливих спалахів захворювань.

Історичне рішення було ухвалено на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я — щорічній зустрічі держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Хоча формальне затвердження відбулося у вівторок, більшість країн проголосували за угоду ще в понеділок: 124 — за, 0 — проти, 11 — утрималися.

Представники організації зазначають, що досягнення домовленостей стало можливим після трьох років активних переговорів.

Однією з ключових передумов угоди стала пандемія COVID-19, яка продемонструвала різні підходи держав до реагування на загрози. Як заявила голова комітету, що працював над угодою, Есперанса Лувіндао, масштабне поширення коронавірусу призвело до значних втрат—зачепило життя людей, засоби до існування та глобальну економіку.

«Ми, як незалежні держави, ухвалили рішення об’єднати зусилля, аби краще захищати наших дітей, людей похилого віку, медичних працівників та все суспільство від майбутніх пандемій. Це наша місія та відповідальність перед людством», — зазначила представниця ВООЗ.

Нагадаємо, що у січні 2025 року США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таке рішення підписав президент Дональд Трамп у свій перший день повернення в Білий дім.

Останні новини про: ВООЗ

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину
Дослідження ВООЗ показало, що надмірна вага є у 22% українських дітей
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Даріна Мельничук
новини

Депутат «Пропозиції» Мосін змінив свою думку, і вважає, що медицину Миколаєва треба зробити приватною

Катерина Середа
новини

«Не втручайтесь у те, що працює»: депутат Кісельова розкритикувала реорганізацію лікарень у Миколаєві

Катерина Середа
новини

Вслід за обленерго обшуки пройшли на водоканалі Миколаєва: слідство підозрює схеми на енергосервісних договорах

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатка Домбровська просить ДСНС пояснити, чому звільнили рятувальницю, яка знімалась у «МастерШеф»

Світлана Іванченко

Останні новини про: ВООЗ

Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Дослідження ВООЗ показало, що надмірна вага є у 22% українських дітей
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали Миколаївщину

Депутат «Пропозиції» Мосін змінив свою думку, і вважає, що медицину Миколаєва треба зробити приватною

Колишнього радника Януковича Портнова застрелили біля школи в Мадриді

2 години тому

Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни

Даріна Мельничук

Головне сьогодні