ВООЗ ухвалила глобальну угоду про обмін зразками вірусів та ліками у разі пандемії

Всесвітня асамблея охорони здоров'я. Фото: Facebook/ UN

Всесвітня асамблея охорони здоров'я ухвалили історичну угоду щодо підвищення готовності до пандемій.

Як йдеться у повідомленні на сайті організації, договір передбачає, що країни мають обмінюватися зразками вірусів, отримувати тести, ліки та необхідні вакцини. До 20% такої продукції передадуть ВООЗ, яка забезпечуватиме доступ до неї бідніших країн у випадку наступної пандемії.

Цей документ, як повідомляється, став важливим кроком на шляху до зміцнення глобальної співпраці для захисту життів і запобігання руйнівним наслідкам можливих спалахів захворювань.

Історичне рішення було ухвалено на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я — щорічній зустрічі держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Хоча формальне затвердження відбулося у вівторок, більшість країн проголосували за угоду ще в понеділок: 124 — за, 0 — проти, 11 — утрималися.

Представники організації зазначають, що досягнення домовленостей стало можливим після трьох років активних переговорів.

Однією з ключових передумов угоди стала пандемія COVID-19, яка продемонструвала різні підходи держав до реагування на загрози. Як заявила голова комітету, що працював над угодою, Есперанса Лувіндао, масштабне поширення коронавірусу призвело до значних втрат—зачепило життя людей, засоби до існування та глобальну економіку.

«Ми, як незалежні держави, ухвалили рішення об’єднати зусилля, аби краще захищати наших дітей, людей похилого віку, медичних працівників та все суспільство від майбутніх пандемій. Це наша місія та відповідальність перед людством», — зазначила представниця ВООЗ.

Нагадаємо, що у січні 2025 року США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таке рішення підписав президент Дональд Трамп у свій перший день повернення в Білий дім.