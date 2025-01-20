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Російська пропаганда поширює фейки про «новий смертельний вірус» в Україні

Російські телеграм-канали поширюють дезінформацію про метапневмовірус, фото: urosvit.comРосійські телеграм-канали поширюють дезінформацію про метапневмовірус, фото: urosvit.com

Російські телеграм-канали поширюють інформацію про «новий смертельний метапневмовірус», який начебто загрожує українцям, особливо військовим, через «їхній слабкий імунітет та сирість в окопах».

Проте ці заяви є неправдивими, як пояснює аналітичний портал «Вокс Україна».

Метапневмовірус не є новим — його ідентифікували у 2001 році в Нідерландах, і він циркулює серед людей щонайменше понад 60 років. Випадки захворювання на цей вірус траплялися і раніше в Україні та Китаї.

У Всесвітній організації охорони здоров’я підтвердили, що жодних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із метапневмовірусом, не зафіксовано. В Китаї, де на початку року було зафіксовано ріст інфекційних захворювань, ситуація вже стабілізується.

В Україні за епідемічний сезон зареєстровано 15 випадків захворювання на метапневмовірус, що навіть менше, ніж у попередньому сезоні (20 випадків). Летальних випадків не було.

Метапневмовірус передається повітряно-краплинним шляхом, але не є особливо небезпечним чи смертельним. Російська пропаганда використовує поодинокі випадки для нагнітання паніки серед українців. Експерти радять перевіряти інформацію та дотримуватися базових правил гігієни, щоб уникнути зараження.

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