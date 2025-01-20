Російська пропаганда поширює фейки про «новий смертельний вірус» в Україні

Російські телеграм-канали поширюють дезінформацію про метапневмовірус, фото: urosvit.com

Російські телеграм-канали поширюють інформацію про «новий смертельний метапневмовірус», який начебто загрожує українцям, особливо військовим, через «їхній слабкий імунітет та сирість в окопах».

Проте ці заяви є неправдивими, як пояснює аналітичний портал «Вокс Україна».

Метапневмовірус не є новим — його ідентифікували у 2001 році в Нідерландах, і він циркулює серед людей щонайменше понад 60 років. Випадки захворювання на цей вірус траплялися і раніше в Україні та Китаї.

У Всесвітній організації охорони здоров’я підтвердили, що жодних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із метапневмовірусом, не зафіксовано. В Китаї, де на початку року було зафіксовано ріст інфекційних захворювань, ситуація вже стабілізується.

В Україні за епідемічний сезон зареєстровано 15 випадків захворювання на метапневмовірус, що навіть менше, ніж у попередньому сезоні (20 випадків). Летальних випадків не було.

Метапневмовірус передається повітряно-краплинним шляхом, але не є особливо небезпечним чи смертельним. Російська пропаганда використовує поодинокі випадки для нагнітання паніки серед українців. Експерти радять перевіряти інформацію та дотримуватися базових правил гігієни, щоб уникнути зараження.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині захворюваність на ГРВІ та COVID-19 зросла на 40,9%, але епідпоріг не перевищено.