На Миколаївщині на 40,9% зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty Images

На Миколаївщині захворюваність на ГРВІ та COVID-19 зросла на 40,9%, але епідпоріг не перевищено

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що з з 6 січня по 12 січня цього року показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19 на 40,9% вище попереднього тижня, в тому числі серед дітей — збільшення на 28,3%.

«По Україні не зареєстровано перевищення епідпорогу, по Миколаївській області захворюваність також не перевищує епідпоріг (рівень захворюваності нижче епідпорогу на 56,0%)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Протягом останнього тижня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області зросла на 40,9% порівняно з попереднім тижнем.