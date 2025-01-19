На Миколаївщині на 40,9% зросла захворюваність на грип та COVID-19
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- Альона Коханчук
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7:25, 19 січня, 2025
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На Миколаївщині захворюваність на ГРВІ та COVID-19 зросла на 40,9%, але епідпоріг не перевищено
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Зазначається, що з з 6 січня по 12 січня цього року показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19 на 40,9% вище попереднього тижня, в тому числі серед дітей — збільшення на 28,3%.
«По Україні не зареєстровано перевищення епідпорогу, по Миколаївській області захворюваність також не перевищує епідпоріг (рівень захворюваності нижче епідпорогу на 56,0%)», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Протягом останнього тижня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області зросла на 40,9% порівняно з попереднім тижнем.
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