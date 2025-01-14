За тиждень на Миколаївщині зросла кількість хворих на грип, але епідпоріг не перевищено

На Миколаївщині збільшилась кількість хворих на грип. Ілюстраційне фото: Freepik

Протягом останнього тижня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області зросла на 40,9% порівняно з попереднім тижнем. Однак показники залишаються в межах сезонних коливань та не перевищують епідемічний поріг.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За підсумками другого тижня року в області зареєстрували 2320 хворих, з них 1218 дітей. Найбільше хворіють діти віком до 4 років (36,3%) та 5 —14 років (51,5%). Серед дорослих інфікувалися пацієнти: 18 — 29 років, 30 — 64 роки та старше 65 років. Зазначається, що найчастіше хворіють ті, хто не вакцинувався протягом останніх 12 місяців.

За тиждень в області госпіталізували 105 пацієнтів, серед яких один хворий на COVID-19.

Загалом, рівень захворюваності по області на 56% нижчий за епідпоріг. Така ситуація спостерігається у всіх районах:

Баштанський район — на 69,4% нижче порогу,

Вознесенський район — на 58,2%,

Миколаївський район — на 50%,

Первомайський район — на 66,9%,

Миколаїв — у 2,6 разів нижче порогу.

Раніше повідомлялось, що у грудні 2024 року захворюваність на грип та COVID-19 на Миколаївщині була нижчою за епідпоріг.

