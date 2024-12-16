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На Миколаївщині захворюваність на грип та COVID-19 залишається нижчою за епідпоріг

На Миколаївщині захворюваність на грип та ковід залишається нижчою за епідпоріг. Ілюстраційне фото: FreepikНа Миколаївщині захворюваність на грип та ковід залишається нижчою за епідпоріг. Ілюстраційне фото: Freepik

Станом на 16 грудня поточного року захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області не перевищують епідемічні пороги.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Так, за останній тиждень захворіли 2777 пацієнтів, з яких 28 хворих на COVID-19. Це на 5,7% більше, ніж попереднього тижня. Найвищі показники захворюваності серед дітей до 4 років (30,7% від усіх хворих дітей) та 5–14 років (53,9%).

Рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 47,3%:

  • Баштанський район — на 69,4% нижче епідпорогу;

  • Вознесенський район — на 44,4%;

  • Миколаївський район — на 42%;

  • Первомайський район — на 53,5%;

  • м. Миколаїв — у 2,4 рази нижче епідпорогу.

За тиждень госпіталізували 105 пацієнтів із грипом і ГРВІ, з них 4 — з COVID-19, одна особа потрапила до реанімації. Летальних випадків на минулому тижні не зареєстровано. 

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 не перевищує епідемічний поріг.

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