На Миколаївщині захворюваність на грип та COVID-19 залишається нижчою за епідпоріг
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- Світлана Іванченко
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16:12, 16 грудня, 2024
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Станом на 16 грудня поточного року захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області не перевищують епідемічні пороги.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Так, за останній тиждень захворіли 2777 пацієнтів, з яких 28 хворих на COVID-19. Це на 5,7% більше, ніж попереднього тижня. Найвищі показники захворюваності серед дітей до 4 років (30,7% від усіх хворих дітей) та 5–14 років (53,9%).
Рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 47,3%:
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Баштанський район — на 69,4% нижче епідпорогу;
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Вознесенський район — на 44,4%;
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Миколаївський район — на 42%;
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Первомайський район — на 53,5%;
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м. Миколаїв — у 2,4 рази нижче епідпорогу.
За тиждень госпіталізували 105 пацієнтів із грипом і ГРВІ, з них 4 — з COVID-19, одна особа потрапила до реанімації. Летальних випадків на минулому тижні не зареєстровано.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 не перевищує епідемічний поріг.
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