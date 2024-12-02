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У Миколаївській області захворюваність на грип та ковід не перевищує епідпоріг

На Миколаївщині захворюваність на грип та ковід залишається нижчою за епідпоріг. Ілюстраційне фото: FreepikНа Миколаївщині захворюваність на грип та ковід залишається нижчою за епідпоріг. Ілюстраційне фото: Freepik

На Миколаївщині рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 з 25 листопада по 1 грудня не перевищує епідемічний поріг.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За тиждень зареєстрували 2673 хворих, із них 20 — на COVID-19. Серед дітей спостерігається зниження кількості випадків на 3,8%, захворіли 1539 дітей. В той же час, серед дорослих — зросла кількість на 7,5%, 1134 хворих. Найвищі показники захворюваності спостерігається серед дітей віком до 4 років та 5-14 років.

Госпіталізовано 77 осіб із грипом та ГРВІ, зокрема 1 пацієнта із COVID-19. Стан госпіталізованих стабільний, випадків, які б потребували реанімації а також летальних випадків не було. 

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З початку епідемічного сезону вакцинувалися проти грипу 918 людей, серед яких 564 медичних працівники. Вірусологічною лабораторією досліджено 1528 зразків, із яких 15,8% показали позитивний результат. Виявлено риновіруси, аденовіруси, парагрип та SARS-CoV-2, однак вірусів грипу А та В не виявили.

У всіх районах області рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг:

  • Баштанський район — на 66,3%;

  • Вознесенський район — на 31,9%;

  • Миколаївський район — на 48,4%;

  • Первомайський район — на 58,6%;

  • Миколаїв — у 2,7 рази нижче.

Лікарі закликають населення вакцинуватися, дотримуватися правил гігієни та уважно стежити за здоров’ям.

Нагадаємо, що з 28 жовтня по 3 листопада, рівень захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, включаючи COVID-19, знаходився в межах сезонних коливань.

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