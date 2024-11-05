Грип та коронавірус у Миколаївській області: який рівень захворюваності

Рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19 в Миколаївській області, фото для ілюстрації

В Миколаївській області за останній тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада, рівень захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включаючи COVID-19, знаходиться в межах сезонних коливань.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за тиждень захворіло 2466 людей, в тому числі на коронавірус — 29.

За даними медиків, показник захворюваності на ГРВІ та COVID-19, становить 226,0 на 100 тисяч населення, що практично на рівні минулого тижня (зниження на 8,3%). В тому числі серед дітей — зниження на 13,3% (1486 випадків проти 1713 за позаминулий тиждень), серед дорослих — збільшення на 0,5% — 980 випадків.

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Переважна частина хворих — це діти (60,3%), особливо у вікових групах до 4 років (32,1% від усіх захворілих дітей) та 5-14 років (54,2%).

Баштанський район — захворюваність нижче епідпорогу на 72,2%;

Вознесенський район — на 54,6%;

Миколаївський район — на 48,6%;

Первомайський район — на 53,9%;

Миколаїв — в 1,2 рази.

Серед дорослих хворіють переважно люди вікових груп 18-29 років, 30-64 роки і у віці старше 65 років та не вакциновані впродовж останніх 12 місяців.

Кількість госпіталізованих людей з COVID-19 зростає пропорційно зростанню захворюваності. Також, людей, яких госпіталізували до відділень реанімації та інтенсивної терапії, доволі низька, середньому лише 5-6%.

У відомстві зазначили, що впродовж минулого тижня госпіталізували 74 особи, з них пʼять людей, хворих на COVID-19.

В той же час від наслідків коронавірусної хвороби на Миколаївщині з 19 серпня померло сім людей. Всі померлі — це люди похилого віку, які мали супутні захворювання та впродовж останнього року не щеплені проти коронавірусу.

За підсумками, досліджено 1001 зразок, виявлено 140 позитивних результатів, серед яких найбільше SARS-CoV-2 (70 випадків), а також парагрипу — 19, аденовірусу — 4, риновірусу — 36 та бокавірусу — 3.

В Україну знову повернувся COVID-19?

З початку серпня Україна, як і більшість країн світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на COVID-19. Нову хвилю очікували восени, але почалася вона раніше.

13 серпня Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

19 серпня під час брифінгу щодо підготовки Миколаївської області до можливих епідеміологічних спалахів президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

На Миколаївщині за три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

Станом на 6 вересня кількість хворих по Миколаєву складає 1140 випадків, дві літні жінки померли. Зріст захворювання на COVID-19 зафіксували і в Первомайську. За тиждень захворіло 48 людей.

Крім того, раніше у Миколаївському зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

24 вересня під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.