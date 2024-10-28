На Миколаївщині рівень захворюваності на грип та COVID-19 не перевищує епідпоріг

На Миколаївщині епідпоріг не перевищений. Фото з відкритих джерел

В Миколаївській області за останній тиждень рівень захворюваності на грип, ГРВІ, включаючи COVID-19, знаходиться в межах сезонних показників і не перевищує епідемічний поріг.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Медики зазначили. що станом на 28 жовтня 2024 року, показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, становить 246,4 на 100 тисяч населення, це на 3,3% більше порівняно з попереднім тижнем. При цьому, епідемічні пороги не перевищені в жодному з районів Миколаївської області, в тому числі і в Миколаєві. Переважна частина хворих — це діти (63,7%), особливо у вікових групах до 4 та 5-14 років.

За минулий тиждень госпіталізовано 84 особи з грипом і ГРВІ, з яких 9 — з COVID-19, однак важкі випадки, що потребують реанімації, становлять лише 5-6%.

Летальних випадків від грипу не зафіксували. Однак у відомстві зазначили, що від ускладнень COVID-19 з серпня поточного року померли 7 людей похилого віку, які не були вакциновані.

За підсумками досліджень 865 зразків, виявлено 124 позитивних результати, серед яких найбільше SARS-CoV-2 (68 випадків), а також парагрипу, риновірусів, аденовірусів та бокавірусів.

Раніше повідомлялось, що майже три тисячі жителів Миколаївської області наразі хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19. У регіоні зафіксовали 7 смертельних випадків.

В Україну знову повернувся COVID-19?

З початку серпня Україна, як і більшість країн світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на COVID-19. Нову хвилю очікували восени, але почалася вона раніше.

13 серпня Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

19 серпня під час брифінгу щодо підготовки Миколаївської області до можливих епідеміологічних спалахів президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

На Миколаївщині за три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

Станом на 6 вересня кількість хворих по Миколаєву складає 1140 випадків, дві літні жінки померли. Зріст захворювання на COVID-19 зафіксували і в Первомайську. За тиждень захворіло 48 людей.

Крім того, раніше у Миколаївському зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

24 вересня під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.