Миколаїв, червень 2024 року, фото: «МикВісті»

Майже три тисячі жителів Миколаївської області наразі хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19. У регіоні вже зафіксовано 7 смертельних випадків.

Такі цифри озвучив заступник керівника обласного управління охорони здоров’я Олег Бабін під час брифінгу у вівторок, 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Згідно з даними управління, перші випадки COVID-19 у Миколаївській області були підтверджені 12 серпня. Станом на 10 вересня загальна кількість інфікованих становить 2843 особи.

— Минулої доби в первинних закладах охорони здоров'я діагноз підвердили 150 особам, ще 130 в спеціалізованих закладах. На стаціонарному лікуванні станом на ранок знаходиться 72 особи, виписано 27. І станом на сьогоднішній день 7 осіб померло від COVID-19, — повідомив Олег Бабін.

Лікарні Миколаївщини повністю забезпечені вакцинами, переважно препаратом Pfizer, зазначив посадовець.

— У всіх закладах первинки ця вакцина є. За потребою можна звернутись до закладів охорони здоров'я. Люди, які померли, мали супутні важкі патологічні захворювання. Захворювання COVID-19 призвело до летального кінця. Закликаю людей старше 60 років вакцинуватися, щоб запобігти захворюванню, — додав він.

В Україну знову повернувся COVID-19?

З початку серпня Україна, як і більшість країн світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на COVID-19. Нову хвилю очікували восени, але почалася вона раніше.

13 серпня Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

19 серпня під час брифінгу щодо підготовки Миколаївської області до можливих епідеміологічних спалахів президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

На Миколаївщині за три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

Станом на 6 вересня кількість хворих по Миколаєву складає 1140 випадків, дві літні жінки померли. Зріст захворювання на COVID-19 зафіксували і в Первомайську. За тиждень захворіло 48 людей.