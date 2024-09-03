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На COVID-19 захворіли 969 миколаївців: зафіксовано першу смерть від вірусу

У Миколаєві фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Архівне фото «НикВести»У Миколаєві фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві фіксують зростання захворюваності на COVID-19, вже є летальний випадок.

Про це повідомили у міському управлінні охорони здоровʼя.  

За останні три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

Також в управлінні охорони здоров’я нагадали містянам про вакцинацію. Протягом серпня в місті вже вакцинувалися 408 людей.

«Люди із груп ризику, а також всі бажаючі можуть вакцинуватися через запис у свого сімейного лікаря (якщо після останнього щеплення пройшло 6 місяців). В Миколаєві всі Центри первинної медичної допомоги забезпечені омікрон-специфічною вакциною «Comirnaty» (виробник «Pfizer»)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом літа захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася майже в 13 разів. Лише за серпень зафіксовано понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також нагадаємо, що у Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах.

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